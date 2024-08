Perfide Art, mit der Williams Ex seine Romanze mit Kate geoutet hat

Bereits auf der Uni funkte es zwischen Prinz William und seiner zukünftigen Frau Kate . Im zweiten Studienjahr an der Universität St. Andrews zogen die beiden zusammen mit zwei Freunden in ein Studentenwohnheim. 2003 kamen sie zusammen – nachdem sich Kate von ihrem damaligen Freund getrennt hatte.

Angesichts von Williams Rolle innerhalb der Royal Family und seiner Prominenz wundert es nicht, dass das Paar, das inzwischen drei gemeinsame Kinder hat, seine Beziehung zunächst geheim halten wollte.

Daher ließen William und Kate auch ihren Freundeskreis anfangs nicht wissen, dass sie zusammen waren - bis der Prinz Berichten zufolge während eines Trinkspiels von einer ehemaligen Flamme dazu gezwungen, das Geheimnis preiszugeben.

William bei Trinkspiel gezwungen, zu Beziehung mit Kate zu stehen

Autor Robert Jobson schreibt in seinem Buch "Catherine, the Princess of Wales", dass Williams und Kates Freunde ohnehin schon früh gemerkt hätten, dass die beiden sich sehr mochten. "In der Studentengemeinschaft war es ein offenes Geheimnis, dass sie ein Paar waren", so Jobson. Offiziell war ihre Beziehung zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht.

Schließlich soll es ausgerechnet Williams erste Liebe Carly Massy-Birch gewesen sein, wegen der die Romanze des Prinzen mit Kate Middleton zunächst innerhalb ihres Freundeskreises bekannt wurde.

Als William und Kate im Jahr 2002 zusammen mit Massy-Birch eine Dinnerparty besuchten, bestätigte der zukünftige König seine und Kates Beziehung. Dies geschah, als die Party-Gesellschaft eine Runde des Trinkspiels "Never Have I Ever" ("Ich hab noch nie...") spielte und Geheimnisse geteilt werden sollten. "Vielleicht unabsichtlich hat Carly Williams heimliche Liebesbeziehung mit Catherine enthüllt, sehr zum Leidwesen des Prinzen", behauptet Jobson.