Peinliche Situation: Prinzessin Kate für Williams Bedienstete gehalten

Der Prinz und die Prinzessin von Wales machen derzeit eine Pause von ihren königlichen Pflichten. Prinzessin Kate erholt sich nach einer Bauchoperation auf ihrem Anwesen in Windsor, während William den Großteil der elterlichen Pflichten für die drei gemeinsamen Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis übernimmt. William wird seiner Frau in den kommenden Wochen wohl auch sonst so gut er kann unter die Arme greifen