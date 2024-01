Schwere Zeit nach OP: Prinzessin Kates langer Weg zur Genesung

Insider aus dem Palast sagten zwar, sie wolle "so schnell wie m├Âglich" zur Arbeit zur├╝ckkehren, aber f├╝r die Prinzessin wird es noch dauern, bis sie wirklich zur Normalit├Ąt zur├╝ckkehren kann. Auch wenn Kate Berichten zufolge vorhat, vom Bett aus zu arbeiten - f├╝r sie und Prinz William stehen derzeit "100 Prozent Familie an erster Stelle, Tagesjob an zweiter Stelle", zitiert die Daily Mail eine Quelle.