Meghan und Harry: Böse Überraschung nach Rückkehr aus Jamaika

Santa Barbara, wo Harry und Meghan leben, gilt als Hauptstadt der "American Riviera". Die Stadt an der Küste Kaliforniens gilt als eine der teuersten Wohngegenden. In der bei Promis beliebten Stadt besitzen unter anderem Talkshow-Queen Oprah Winfrey und Ellen DeGeneres Anwesen. Meghan und Harry würden an Santa Barbara die Ruhe schätzen und die Privatsphäre, die prominenten Bewohnern hier ermöglicht wird. Ihr Haus in der Luxus-Enklave Montecito , in das das royale Paar 2020 schließlich mit Sohn Archie Harrison gezogen ist, soll neun Schlafzimmer haben. Töchterchen Lilibet Diana wurde 2021 bereits in Kalifornien geboren. Genug Platz bietet das Anwesen der Sussexes jedenfalls - inklusive Heimkino und Swimmingpool.