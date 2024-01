Böse Enthüllungen überschatten Feiertag: Albert schlecht gelaunt an Charlènes Seite

Am 27. Januar 2024 feierte Monaco seine Schutzpatronin, die Heilige Dévote. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten Feiertage Monacos.Zu den Höhepunkten der Feierlichkeiten zählt das Entflammen des symbolischen Fischerbootes am Abend des 26. Jänner, das wie immer einen Tag nach Charlènes Geburtstag stattfand, die am 25. Jänner 46 Jahre alt wurde - nach feiern schien Albert und Charlène aber nicht wirklich zumute.

Fürst Albert mit saurer Miene auf Palastbalkon

Das Fürstenpaar präsentierte sich am Samstag auf dem Palastbalkon. Dabei wirkte es so, als würde Fürst Albert II. keine allzu große Lust darauf haben, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, nachdem die französische Tageszeitung Le Monde vergangene Woche äußerst brisante Auszüge aus den Notizbüchern seines früheren Vermögensverwalters Claude Palmero veröffentlicht hat, indem dieser Albert und seiner Ehefrau einen verschwenderischen Lebensstil vorwirft.