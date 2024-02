Peep Show-Star über geheimen Swimming-Pool im Buckingham Palast

Was es mit dem mysteriösen Pool im Buckingham Palast auf sich hat

Der sogenannte geheime Pool des Buckingham Palace wurde von König Georg VI. in Auftrag gegeben, damit seine Töchter, Prinzessin Margaret und Prinzessin Elizabeth, schwimmen konnten, ohne die Aufmerksamkeit von außen auf sich zu ziehen. Die Autorin Edna Healey schreibt in "The Queen’s House: A Secret History of Buckingham Palace": "Im Sommer 1938 wurde beschlossen, auf der Nordseite des Palastes in einem von Nashs Wintergärten ein Schwimmbad und einen Squashplatz zu errichten."

Bevor das Gebäude in ein Schwimmbad umgewandelt wurde, diente es zunächst als Wintergarten, entworfen vom Architekten John Nash. Anders als der Luxus, den man innerhalb der Palastmauern erwarten würde, ist das Schwimmbad laut Hello!-Magazin aus praktischen Materialien gebaut.