Carole Middleton über Angst, Tochter Kate zu verlieren

"Meine größte Angst [meine Kinder heranwuchsen] war, dass ich meine Familie verlieren würde, aber wir sind zusammen geblieben. Manchmal sagen sie: 'Kannst du dies oder das tun?' und ich kann nicht ganz. Aber sie mögen die Tatsache, dass ich arbeite." Carole erwähnte damals auch Prinz William und Pippas Ehemann, James Matthews, und fügte hinzu: "Ich habe zwei wundervolle Schwiegersöhne."

Carole Middleton: Besuch bei William und Kate zum Geburtstag?

Wie Carole Middleton ihren 69. Geburtstag verbracht hat, ist nicht bekannt. Express.co.uk nimmt aber an, dass Kates Mutter im Laufe des Tages dem Prinzen und der Prinzessin von Wales in deren Haus in Windsor einen Besuch abgestattet hat, Kate gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen wurde und daher nicht in der Lage gewesen sein wird, zum Haus der Middletons in Berkshire zu fahren.