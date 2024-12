Palast-Insider: Charles will Enkel Archie sehen, schickt Weihnachtsgeschenke

Grant Harrold, früherer Butler im Palast, glaubt aber, dass Charles trotzdem Zeit mit Harrys und Meghans Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet verbringen will - wenn auch nur virtuell. "Ich würde wetten, dass sie am ersten Weihnachtsfeiertag miteinander sprechen werden. Das ist gar keine Frage", sagte er in einem Interview mit dem "Fabulous"-Magazin der britischen Boulevardzeitung Sun. Harrold habe "keinen Zweifel, dass der König seine Enkelkinder zu Weihnachten sehen möchte". Charles werde auch Geschenke schicken. Umgekehrt würde es auch Packerl für ihn und Camilla geben. "Es wird definitiv eine Gelegenheit geben, sich zu sehen", erklärte der Ex-Butler. "Ich wäre überrascht, wenn sie sich nicht per FaceTime treffen, damit Charles sehen kann, wie seine Enkelkinder die Geschenke, die er ihnen geschickt hat, öffnen."

Charles hat "traditionellen" Geschenke-Geschmack

Welche Präsente Charles für Lilibet und Archie ausgesucht hat, weiß Harrold nicht. Er hat allerdings eine Vermutung und verweist auf seinen klassischen Geschmack. "Der König ist sehr traditionell", so Harrold: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihnen eine Xbox oder etwas Ähnliches kauft - dafür sind sie wahrscheinlich ohnehin noch zu jung. Es wird eher etwas Traditionelles sein, wie ein hölzernes Bauernhof-Set oder etwas in dieser Richtung."