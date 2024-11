Nicht ihre Familie: Prinzessin Kates Quelle des Trostes in schwieriger Zeit

Kate, Prinzessin von Wales , kehrte nach dem Ende ihrer Chemotherapie nach ihrer Krebsdiagnose nach und nach zur Arbeit zurück und eine Expertin sagt, dass es für sie in ihrer schwierigen Zeit eine wichtige Quelle des Trostes gab - und das sei die Liebe zu ihrer Arbeit als Royal.

"Wenn Ihre Gesundheit ins Wanken gerät, kann Ihre Welt zerbrechen", so Adelsexpertin Katie Nicholl im Gespräch mit The Sun: "Ich bin mir sicher, dass die Möglichkeit, wieder auf E-Mails zugreifen zu können, wieder an Besprechungen teilnehmen zu können und diese Verbindung mit der realen Welt zu haben, eine Quelle großen Trostes für sie war."