Neue Herzogin von Westminster: Sie hat nicht nur das Aussehen mit Kate gemeinsam

Der Herzog von Westminster, ist Patenkind von König Charles III. und gehört zu den engsten Freunden von Prinz William und Prinz Harry. Unter seinen aristokratischen Freunden ist er allgemein als "Hughie" bekannt. Sein Vermögen wird auf 10,42 Milliarden Pfund (ca. 12,24 Milliarden Euro) geschätzt, was ihn zum reichsten Mann unter 40 in Großbritannien macht.

Ähnlich wie die Prinzessin von Wales, die immer schon Verbindungen zur Aristokratie pflegte, stammt Olivia Henson aus einer wohlhabenden Familie. Laut Telegraph stammt sie aus der Bankiersfamilie Hoar. Sie soll auch den Marquess of Bristol und den Dukes of Rutland zu ihrer Familie zählen. Ihr Onkel sei dem Telegaph zufolge Großmeister der schottischen Freimaurer, ihr Vater sei Börsenmakler Rupert Henson .

Doch wer ist die Frau, die Grosvenor am Freitag in der Chester Cathedral zu seiner Angetrauten machte?

Die Bürgerliche Kate Middleton studiert an der schottischen Universität St. Andrews, wo sie bekanntermaßen ihren zukünftigen Ehemann William kennenlernte.

Henson, die Grosvenor über gemeinsame Freunde kennenlernte, absolvierte ein Hispanistik- und Italienischstudium am Trinity College in Dublin. Ihre Ausbildung begann an der privaten Dragon School in Oxford, bevor sie das Marlborough College besuchte, zu dessen Absolventen unter anderem Kate und ihre Schwester Pippa Middleton gehören.

Bis vor kurzem arbeitete Henson für das nachhaltige Lebensmittelunternehmen Belazu. Insider sollen dem Magazin Tatler aber verraten haben, dass sie die Stelle aufgegeben hat, um sich auf die neue "Ära" in ihrem Leben zu konzentrieren.

Auch Kate verfolgte ihren eigenen Karriereweg, bevor sie William heiratete. Bevor Kate in den Adelsstand berufen wurde, arbeitete Kate für das britische Modelabel "Jigsaw" und im Unternehmen ihrer Eltern mit.