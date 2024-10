Nach Skandal um Andrew: Prinzessin Beatrice' "kluger Zug" während Schwangerschaft

Adelsexpertin Jennie Bond zufolge soll sich Beatrice nun um sich selbst kümmern. "Beatrice scheint mir eine sehr mitfühlende junge Frau zu sein und ich bin mir sicher, dass sie sich in diesem ganzen Drama sehr um ihren Vater und ihre Mutter sorgt (...), so Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin. "Es kommt jedoch ein Zeitpunkt, an dem die eigene kleine Familie Vorrang hat, und ich vermute, dass Beatrice diesen Zeitpunkt jetzt erreicht hat." Ein "kluger Zug" von Beatrice, wie OK! titelt. Bond bezweifelt ferner, "dass Beatrice die Royal Loge meidet, aber wie jede junge Mutter hat sie im Moment in ihrem eigenen Leben und in ihrem eigenen Haus viel zu tun".

Seit einigen Jahren schon ist Andrew in Ungnade gefallen - wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den US-Unternehmer Jeffrey Epstein. Andrew, der 1982 aktiv im Falklandkrieg gegen Argentinien kämpfte, verlor seine Ehrentitel und tritt nicht mehr im Namen der Royal Family auf. Den direkten Ausschlag gab damals ein BBC-Interview, das als Befreiungsschlag gedacht war, aber als "car crash" endete. So heißt das in England, wenn etwas wirklich furchtbar läuft. Denn Andrews Erklärungen klangen unglaubwürdig und verschlimmerten die Lage nur noch. Der Streaming-Riese Netflix hat das Skandal-Ereignis unter dem Titel "Scoop" verfilmt.

Enkelkinder sollen Andrew "neue Perspektive" geben

Seine Enkelkinder könnten Andrew in seiner Zurückgezogenheit nun Freude bereiten, glaubt Bond. "Was auch immer man von Andrew halten mag, die Tatsache, dass er Großvater ist, wird ihm sicherlich eine neue Perspektive auf ein Leben geben, das so sehr aus den Fugen geraten ist. Die Kleinen werden nichts von all den Skandalen wissen. Und sie lieben ihren Großvater. Für sie wird er wichtig und unbefleckt sein. Das wird ihm zweifelsohne viel bedeuten."

Eine Zivilklage in den USA verhinderte Andrew angeblich mit der Zahlung einer Millionensumme an eine Frau, die ihm sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte. Danach wurde es merklich ruhiger. Doch Anfang des Jahres veröffentlichte ein US-Gericht zahlreiche Dokumente zum Fall Epstein - in denen Andrew Dutzende Male erwähnt wurde.