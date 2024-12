Nach Kate und Charles Sorge um Camilla: Königin sagt wichtigen Auftritt ab

Immer noch krank: Camilla sagt wichtigen Termin ab

Ihre Teilnahme an einem bevorstehenden Staatsbesuch hat Camilla kurzfristig abgesagt, da sie sich weiterhin von ihrer Atemwegsinfektion erholt, wie nun bekannt wurde.

Der Palast teilte am 2. Dezember mit, dass die 77-Jährige am offiziellen Auftakt des Staatsbesuchs von Katar im Vereinigten Königreich am 3. Dezember nicht teilnehmen werde. Sie wird nicht mehr im Rahmen der Ankunftszeremonie bei der Horse Guards Parade (an der Kate und Prinz William voraussichtlich teilnehmen werden) erscheinen, sondern erst beim traditionellen Mittagessen im Buckingham Palace mit dabei sein.