Mette-Marit wird 53: Geburtstagsfoto gibt Grund zur Freude - und zur Sorge

Prinzessin Mette-Marit von Norwegen wurde am Mittwoch, dem 19. August, 53 Jahre alt. Der Palast gratulierte nicht wie gewohnt mit einem Einzelportrait, sondern mit einem Familienfoto. Auf dem Bild posiert Mette-Marit im Ehemann Haakon und ihren beiden gemeinsamen Kindern, Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen und Prinz Sverre Magnus von Norwegen. Palast gratuliert Mette-Marit zum 53. Geburtstag „Herzlichen Glückwunsch an Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit zum 53. Geburtstag“, heißt es in der Bildunterschrift. „Das Foto entstand Anfang des Jahres“, fügte der norwegische Königshof hinzu.

Das bedeutet, dass die Aufnahme entstanden ist, noch bevor die Kronprinzessin ihre Lungen-Operation und die Genesungsphase antrat. Mette-Marit litt seit Jahren an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose, bei der das Lungengewebe vernarbt. Schwere Atemnot und Husten sind die Folge. Im Juni hat sie eine neue Lunge bekommen, nachdem sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert hatte. Zeit nach Lungentransplantation mit Risiken verbunden Die Zeit nach der OP ist jedoch mit Risiken verbunden - weswegen man wohl ein älteres Foto als Geburtstagsporträt gewählt hat. Das Bild hat zudem eine starke Symbolkraft: Es demonstriert Zusammenhalt in einer Familie, die sich zuletzt mit großen Herausforderungen konfrontiert sah. Im Frühsommer 2026 gaben Mediziner an, dass Mette-Marits Zustand ohne ein neues Organ zeitnah kritisch geworden wäre und ihr ohne den Eingriff nur noch ein Jahr verbleiben würde. Umso emotionaler dürfte es für die Familie sein, den Geburtstag der Kronprinzessin gemeinsam verbringen zu können.