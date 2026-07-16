Arzt warnt: Mette-Marits Leben wird nach Transplantation nie wieder wie früher

Gute Nachrichten für das norwegische Königshaus - Kronprinzessin Mette-Marit konnte nach ihrer Lungentransplantation das Krankenhaus verlassen. Der Gesundheitszustand der 52-Jährigen sei den Umständen entsprechend gut, teilte das Königshaus am Dienstag mit - rund vier Wochen nach der Operation.

Arzt: „Kritischste Phase direkt nach Transplantation“

Ihr Mann, Kronprinz Haakon, zeigte sich erleichtert. Er wisse, dass die Genesung noch lange dauern werde, aber es sei ein sehr gutes Gefühl, so weit gekommen zu sein, erklärte er.

Mette-Marit, die an einer schweren Lungenfibrose litt, wurde seit Monaten auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Bei einer Lungenfibrose bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann.

Bei all der Freude über die gut verlaufene Operation wird Mette-Marit aber auch in Zukunft Abstriche machen müssen. Der schwedische Oberarzt Jesper Magnusson, medizinischer Leiter für Lungentransplantationen am Sahlgrenska-Universitätskrankenhaus in Göteborg, stellt gegenüber „TV 2“ klar, dass vor allem im ersten Jahr nach der Transplantation ein hohes Risiko von akuten Abstoßungsreaktionen bestehe.