Meghans Regeln für Australien-Reise zeigen schwindendes Vertrauen in Harry

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan absolvieren diese Woche ihren ersten Besuch in Australien seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus. Das Paar landete am Dienstag in Melbourne, wo es dem Königlichen Kinderkrankenhaus einen Besuch abstattete. Während der insgesamt viertägigen Reise sind Geschäfts- und Wohltätigkeitsveranstaltungen geplant. Das letzte Mal, als das Ehepaar nach Australien reiste, war Meghan gerade mit ihrem ersten Sohn Archie schwanger. Das war im Jahr 2018 - wenige Monate nach der Hochzeit des britischen Royals und der ehemaligen Schauspielerin. Meghan und Harry: Seit erster Australien-Reise ist viel passiert Seitdem hat sich viel getan im Leben des Paares, das inzwischen neben Archie auch eine Tochter hat. Das Leben abseits des Königshofes haben sich die beiden vielleicht einfacher vorgestellt. Kalifornien mag zwar Annehmlichkeiten mit sich bringen, finanziell sind Meghan und Harry seit dem sogenannten "Megxit" aber auf sich gestellt - dabei mussten sie schon manch beruflichen Rückschlag in Kauf nehmen. Auch das Privatleben von Meghan und Harry steht unter Beobachtung. Gerüchte um Ehekrisen kommen immer wieder auf - auch wenn das Paar stets Zusammenhalt demonstriert. So auch in Australien.

Berichte über Meghans angebliche Regeln für Harry deuten jedoch darauf hin, dass ihr Vertrauen in ihren Mann nicht gerade groß ist. Strenge Regeln für Prinz Harry? Unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet Woman's Day, dass der ehemalige "Suits"-Star ihrem Mann verboten haben soll, während ihrer Australienreise Kontakt zu Ex-Freundinnen aufzunehmen. "Meghan hat streng darauf bestanden, dass es keine 'zufälligen Begegnungen' mit seinen angeblichen australischen Ex-Freundinnen, darunter Natalie Imbruglia, gibt", behauptet der angebliche Insider. "Sie möchte, dass er sich wie ein unauffällig stolzer Ehemann verhält, und nach den durchgesickerten Kuschel-SMS an die britische Reporterin ist er gern bereit, diesem Wunsch nachzukommen."

Der Insider erzählte ferner, dass Meghan ihrem Mann zwar einen Ausgehabend gegönnt haben, dabei strenge Regeln bezüglich Alkoholkonsum ausgestellt haben soll. "Es ist unbestreitbar, dass er, sobald Alkohol fließt, ein katastrophales Urteilsvermögen besitzt. Meghan ist daher der Meinung, dass er an der kurzen Leine gehalten werden muss", unkt der namentlich nicht genannte Insider - was von einer Meghan nahestehenden Quelle jedoch als haltlose Behauptung dementiert wird, die indes betonte, dass die Sussexes ohnehin komplett ausgebucht seien.