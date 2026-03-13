Gründe für Meghans Trennung von Netflix enthüllt – mit Warnung für Harry

Gemeinsam mit dem Streamingdienst Netflix hatte Herzogin Meghan im Vorjahr ihre Lifestyle-Marke "As Ever" gegründet. Doch wie vergangene Woche bekannt wurde, trennen sich ihre Wege. Die Firma sei "dankbar" für die Partnerschaft mit Netflix, so "As Ever". Netflix beendet Zusammenarbeit mit Meghans "As Ever" Im ersten Jahr sei ein schnelles Wachstum verzeichnet worden und nun könne die Firma auf eigenen Beinen stehen. Netflix erklärte zum Ende der Zusammenarbeit, es sei von Beginn an geplant gewesen, dass Meghan die Marke eigenständig ausbauen werde. Brancheninsider gaben nun weitere Details preis - doch die könnten nicht widersprüchlicher sein.

Widersprüchliche Erklärungen für Meghans Netflix-Aus Kurz nach der Bekanntgabe deutete eine Quelle aus Meghans Umfeld an, dass die Beendigung der Partnerschaft eher eine Idee der Herzogin von Sussex war. "Meghan pflegt weiterhin ein gutes Verhältnis zum Netflix-Team und ist mit Ted [Sarandos; Chief Executive Officer von Netflix] eng befreundet. Sie wollte ihn nicht verärgern, freut sich aber sehr über die volle Kontrolle über das Unternehmen", zitierte die britische Sun den namentlich nicht genannten Insider. "Angesichts der jüngsten Erfolge ist es für Meghan ein guter Zeitpunkt, die vollständige Kontrolle zu haben."

Die Quelle deutete außerdem an, dass sich die zweifache Mutter durch die Vereinbarung in ihren Karriereplänen "ausgebremst" gefühlt habe. "Netflix war ein guter Partner, aber sie wollte die Marke schon länger international ausbauen, wurde aber vom eher vorsichtigen Netflix-Team zurückgehalten", hieß es. Diese Woche wurde jedoch eine alternative Version publik. Eine Quelle aus Los Angeles berichtete gegenüber der Daily Mail, dass Netflix mit der Performance unzufrieden gewesen sei. "Sie waren unzufrieden damit, dass sich niemand wirklich für die Marke interessierte – als sie dann "As Ever"-Bereiche im Netflix House einrichten wollten, gab es kein Interesse daran", behauptete der Brancheninsider. "Es passte einfach nicht so zu "Squid Game", "Stranger Things" oder "Bridgerton", wie sie es sich erhofft hatten", so der Insider in Hinblick auf andere auf Netflix veröffentlichte Projekte. PR-Beraterin sieht auch Harry in Gefahr Wie kommt es aber zu den unterschiedlichen Narrativen? Mayah Riaz, Kommunikationsexpertin und PR-Beraterin, erklärte gegenüber dem Mirror: "Das ist wirklich interessant, denn wenn zwei so unterschiedliche Darstellungen derselben Trennung entstehen, ist das normalerweise ein Zeichen dafür, dass beide Seiten versuchen, die öffentliche Wahrnehmung zu steuern." Bei hochkarätigen Kooperationen wie jener von Meghan und Netflix sei die öffentliche Wahrnehmung beinahe genauso wichtig wie der Vertrag selbst, betonte die Expertin.