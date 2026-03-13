Muriel Baumeister über Alkoholsucht: "Ich habe ja mein Leben lang schon getrunken"

Schauspielerin Muriel Baumeister ("In aller Freundschaft") hat eindringlich über ihre Alkoholsucht gesprochen. "Ich habe ja mein Leben lang schon getrunken, wir haben ja alle getrunken früher", sagte die 54-Jährige in einem Interview des Potsdamer Selbsthilfezentrums Sekiz. Zwei Jahre habe sie demnach gebraucht, um das Problem richtig anzugehen.

"Ich habe halt das gemacht, was jeder Alkoholiker macht. Ich habe versucht, eine Möglichkeit zu finden, kontrolliert zu trinken", sagte Baumeister. "Und erst wenn du das begriffen hast, dass das nicht geht, dann bist du auf dem Weg der Besserung." Die Österreicherin lieferte sich dem Interview zufolge schließlich selbst in eine Psychiatrie ein. "Das war mein dritter Versuch. Und das war dann der, der geklappt hat."