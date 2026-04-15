Sohn von Camilla: Wie Charles es schafft, dass es in Palastküche keinen Abfall gibt

Tom Parker Bowles ist der Sohn von Königin Camilla und ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles. Der Autor und Essenskritiker setzte sich in seinem 2024 erschienenen Buch "Zu Tisch bei den Royals" mit der königlichen Küche auseinander.

"Nichts darf weggeworfen werden"

Der Zeitung Mirror verriet er, dass König Charles III. im Palast darauf achtet, dass sorgsam mit Lebenmitteln und Speisen umgegangen wird. "Es gibt keinen Abfall, alles wird recycelt, alles vom Tisch wird verwertet. Wenn vom Abendessen etwas übrig bleibt, wird daraus etwas anderes gemacht oder es kommt am nächsten Tag auf den Tisch. Nichts darf weggeworfen werden." Und weiter: "Der König gibt nicht nur Lippenbekenntnisse ab, er hält sich an seine Regeln." Außerdem sei sein Stiefvater ein guter Gesprächspartner: "Er ist wirklich ein Held in Sachen Essen. Mit ihm über die seltsame Vielfalt von Pflaumen- oder Birnensorten oder sonst etwas zu reden, ist unendlich faszinierend", so Parker Bowles dem Mirror zufolge.