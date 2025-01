Meghans jüngster Schritt könnte ihre Zukunft mit Harry "verändern"

"Diese kurze Verschiebung wird das Interesse des Publikums wahrscheinlich nicht schmälern", so Mayah Riaz. Im Gegenteil: Tatsächlich könne sie die Vorfreude steigern und zusätzliche Zeit für Marketingmaßnahmen schaffen. "Meghan hat nicht nur die Premiere verschoben, sondern sie und Harry haben sich auch aktiv an Hilfsmaßnahmen beteiligt. Dies hat zu Medienberichterstattung geführt, was indirekt der Werbung für die Show zugutekommt", hebt die PR-Expertin hervor.

Sie ist sich sicher, eine längere Vorlaufzeit vor der Premiere der Show kann dazu beitragen, einen größeren Hype zu erzeugen. "Sie ermöglicht eine umfassendere Marketingstrategie, einschließlich Teasern, Interviews und Werbeveranstaltungen, die potenzielle Zuschauer einbeziehen und Vorfreude wecken können."