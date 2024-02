Trotz persönlicher Einladung: Wichtiger Grund, warum Sussexes bei Super Bowl fehlten

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich entschieden, den Super Bowl auszulassen, da sie in wenigen Tagen nach Kanada reisen werden.

Quellen berichteten gegenüber The Mirror, dass Harry nach seinem Auftritt bei einer NFL-Ehrenzeremonie am Donnerstag eingeladen wurde, sich das Spiel der San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs anzusehen. Ein NFL-Insider sagte: "Es ist bekannt, dass der Prinz American Football liebt, und die Chefs haben ihm nach seinem Auftritt bei den Awards eine Einladung ausgesprochen."

Der Herzog von Sussex, der vergangene Woche nach der Krebsdiagnose seines Vaters Charles III. für einen Kurz-Besuch in England war, und seine Frau werden diese Woche zu einer Eröffnungsfeier im Vorfeld der Invictus Games nach Kanada reisen. Drei Tage werden die beiden in Kanada verbringen. Harry und Meghan werden voraussichtlich vom 14. bis 16. Februar bei der Auftaktveranstaltung auftreten. Die nächsten Invictus Games finden im Februar 2025 in Vancouver und Whistler statt, wobei Wintersport erstmals im Mittelpunkt steht.