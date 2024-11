Geheime Sprachnachricht: Märtha Louises Mann gesteht sexuelle Übergriffe

Eric Nies hat eine Vergangenheit in der Unterhaltungsbranche und ist vielen ein bekannter Name. Er war in einer der ersten Reality-Serien der Welt zu sehen. "The Real World" lief ab 1992 auf MTV. Später wurde er VJ in der MTV-Tanzsendung "The Grind". In den letzten Jahren habe er sich vermehrt auf die eher spirituellen Aspekte des Lebens und der Welt konzentriert.