Letzter verzweifelter Versuch von Meghan, ihre Marke zu retten

Anlaufschwierigkeiten: Netflix greift Meghans Marke unter die Arme

Jetzt will die Daily Mail in Erfahrung gebracht haben, dass die Herzogin von Sussex nun einen - möglicherweise letzten - Versuch unternehmen will, ihre Firma zu retten.

Ihre Marke soll in nur wenigen Wochen im stationären Handel einführt werden - konkret in Geschäften, die einem ihrer Arbeitgeber, dem Streaming-Riesen Netflix, gehören.

In Kürze soll auf Netflix eine neue Show von Prinz Harrys Ehefrau erscheinen. Bereits Anfang des Jahres hatte Meghan einen ersten Einblick in ihre neue Serie gegeben. In der achtteiligen Produktion "With Love, Meghan" wird sie Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben verraten. Parallel zu dem Show-Start sei geplant, Meghans Produkte auf den Markt zu bringen.