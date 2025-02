Denn die Anzahl der Opfer von Høiby dürfte größer sein, als bisher angenommen. "Es sieht so aus, als ob es noch mehr Frauen gibt. Die Polizei hat wohl noch mehr Material", so Andersen zu Bild. Besagtes Material wurde auf dessen Handy gefunden, denn der 28-Jährige hat scheinbar den Missbrauch an Frauen sorgfältig dokumentiert. "Er hat alles gesammelt, nichts gelöscht – das macht den Fall noch gravierender", betont der Journalist.

Identität der Frauen noch ungeklärt

Auch Material von Høibys Missbrauch an Linni Meister befand sich auf dessen Handy. Erst dadurch war der TV-Moderatorin und Sexkolumnistin überhaupt bewusst geworden, was ihr angetan wurde, denn sie selbst konnte sich an nichts erinnern. Anscheinend war sie bewusstlos, als Høiby sie missbraucht und die Tat gefilmt hatte. "(...) Ich werde nichts dazu sagen, außer dass es wahr ist", so Meister auf Snapchat.

Nun steht die Polizei vor der nächsten Herausforderung: Die anderen Frauen, die auf Høibys Handy zu sehen sind, müssen nun identifiziert werden. "Linni war leicht zu erkennen, weil sie berühmt ist", erklärt Chefredakteur Andersen. "Aber bei den anderen wird es schwieriger."

Andersen selbst ist sich sicher: "Ich glaube, Marius wird verurteilt." Doch dieser scheint sich über den Ausgang des Prozesses keine Sorgen zu machen, berichtet der Journalist. Bis Ende Jänner war Høiby in einer Reha-Klinik, nun soll er wieder zusammen mit Freunden in Oslo unterwegs sein. "Er behauptet seinen Freunden gegenüber, dass die Anschuldigungen nicht wahr sind und er als freier Mann aus dem Prozess kommen wird."