Königlicher Nachwuchs: Adels-Welt feiert Geburt von neuem Royal-Baby

Vor gut einem Jahr, am, 1. Juni 2023, gaben sich Prinz Hussein und Prinzessin Rajwa von Jordanien in einer absoluten Traumhochzeit das Jawort. Die Zeremonie fand im Zahran-Palast in Amman statt und war ein Spektakel, dem zahlreiche Mitglieder europäischer Königshäuser beiwohnten.