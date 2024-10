"Zutiefst unangenehm": Camilla in Australien mit finsterstem Kapitel ihres Lebens konfrontiert

In Lady Dianas Schatten: Camilla mit Vergangenheit konfrontiert

"Da alle Augen auf den König gerichtet sind, wurde weniger über Camilla gesprochen, die als neue Königin Australiens antreten wird", stellte die Expertin fest. "Ihr Auftritt wird nicht einfach sein – sie muss in riesige Fußstapfen treten und nicht nur in die der verstorbenen Königin. Entgegen allen Erwartungen überraschten und verliebten sich die Australier vor etwas mehr als 40 Jahren in ein neues königliches Märchen – Stichwort: die Ankunft von Charles und Diana auf einer sechswöchigen Tournee im Jahr 1983."

"Menschenmassen, überforderte Polizei, Flaggen, Blumen und blockierte Straßen", erinnerte sich die Historikerin. "1983 begann ein völlig neues Phänomen: die Diana-Manie."

Ein Hype, der bei Camillas Ankunft ausblieb und mit dem sie nicht mithalten kann. In Australien ist die Queen Consort bei weitem nicht so beliebt wie in Großbritannien.