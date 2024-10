Charles in Australien: Kontroverse um teuren Empfang und politischen Boykott

König Charles III. und seine Frau Camilla kommen am Freitag im Rahmen ihrer sechstägigen Reise in Australien an. Sie werden Sydney und die Hauptstadt Canberra besichtigen. Nach ihrem Down-Under-Besuch, der am 23. Oktober endet, werden der König und die Königin zum Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) nach Samoa weiterreisen.