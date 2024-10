König Harald: Offene Worte über schwieriges Jahr für Norwegens Königsfamilie

König Harald ging in seiner Rede nicht direkt auf den Skandal um Høiby ein, sagte aber: "Das Königshaus ist ein Team, das gut zusammenarbeitet. Außerdem sind wir eine Familie - mit den Freuden und Herausforderungen, die, wie wir alle wissen, dazugehören können." Der Monarch kam auch auf seine Erkrankung während einer Urlaubsreise in Malaysia Anfang des Jahres zu sprechen. Er wurde dort in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Rückflug in die Heimat wurde ihm ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt.

"Wir sind dankbar für all die Wärme und die Umsicht, die uns in diesem besonderen und anspruchsvollen Jahr entgegengebracht wurden", sagte Harald in seiner Rede bei dem jährlichen Festessen, das das Königshaus für die Mitglieder des norwegischen Stortinget organisiert.

König Harald ist der älteste Monarch Europas. Er sitzt seit 1991 auf dem norwegischen Thron.