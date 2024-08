König Charles "überstimmte" Camilla mit Preisgabe seines Gesundheitszustandes

Anfang Februar machte Großbritanniens König Charles III. seine Krebserkrankung öffentlich. Sie wurde nach einer Operation wegen einer vergrößerten Prostata festgestellt, laut Palast handelt es sich jedoch nicht um Prostata-Krebs. Charles wollte mit dem Schritt an die Öffentlichkeit übereinstimmenden Medienberichten zufolge für das oft als Tabu behandelte Thema sensibilisieren. An welchem Krebs er erkrankt ist, ist weiter unbekannt.

Seine Ehefrau soll laut dem britischen Adelsexperten und Autor Robert Jobson ("Our King: Charles III - The Man and the Monarch Revealed") skeptisch gewesen sein. "Königin Camilla war anfangs dagegen, seinen Zustand öffentlich zu machen", sagte er der Zeitung The Independent. "Aber der König überstimmte sie, da er es als Chance sah, eine Vorreiterrolle einzunehmen und dadurch Männer mit ähnlichen Symptomen zu ermutigen, rechtzeitig einen Arzt aufzusuchen."

Charles habe seine Erkrankung offenlegen wollte, um Falschmeldungen zu vermeiden, so Jobson. "Er wurde dafür gelobt, und Kommentatoren sagten, er habe in der eine neue Ära der Transparenz (...) eingeläutet."

Nach NHS-Angaben kommt es vor allem bei Über-50-Jährigen häufig zu einer vergrößerten Prostata. Bei den über 75-Jährigen seien es 70 bis 80 Prozent. Jedes Jahr nimmt der NHS etwa 15-000 Eingriffe vor.

Voller Terminkalender

Charles plant trotz seiner Krebserkrankung derzeit eine große Auslandsreise. Der Monarch werde im Oktober mit Königin Camilla nach Australien und Samoa reisen, kündigte der Buckingham-Palast in London im Juli an. Auf einen Besuch in Neuseeland wird er verzichten, obwohl er dort ebenso Staatsoberhaupt ist wie in Australien. Seine Ärztinnen und Ärzte hätten dazu geraten, ein so ausführliches Programm zu diesem Zeitpunkt zu vermeiden.

In enger Abstimmung mit den Regierungschefs von Australien und Neuseeland und mit Blick auf den zeitlichen und logistischen Druck habe man sich darauf verständigt, die Reise auf Samoa und Australien zu beschränken, hieß es aus dem Palast. In Samoa soll Charles auch an einem Treffen des Staatenbunds Commonwealth teilnehmen. Das Programm stehe wie bei allen Terminen unter dem Vorbehalt der Ärzte.