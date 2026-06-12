König Charles steht am Samstag vor einer schweren Entscheidung

Lady Pamela Hicks, eine Cousine des verstorbenen Prinz Philip und ehemalige Hofdame von Queen Elizabeth II., verstarb am 5. Juni im Alter von 97 Jahren. Auch König Charles III. traf dieser Verlust: "Seine Majestät war tief betrübt über die Nachricht vom Tod von Lady Pamela Hicks – ein Schmerz, der jedoch durch die schönsten Erinnerungen und tiefste Dankbarkeit für ihr langes Leben und ihren treuen Dienst für Queen Elizabeth gemildert wird", ließ Charles nach Hicks' Tod über einen Sprecher verlautbaren. Weiter hieß es: "Die Gedanken des Königs und der Königin sind bei der Familie von Lady Pamela; sie trauern um eine Frau, deren Herzlichkeit, Witz und Scharfsinn stets tiefen Eindruck hinterließen und die von all jenen, die sie kannten und liebten, schmerzlich vermisst werden wird."

Nun aber steht der britische König vor einer schweren Entscheidung – und Großbritannien wartet mit Spannung darauf, wie diese ausfallen wird. Geburtstagsparade und Begräbnis am selben Tag Denn Hicks' Begräbnis findet am Samstag, dem 13. Juni, in der St. Bartholomew's Kirche in Brightwell Baldwin (Oxfordshire) statt. Wie das britische Magazin Hello! berichtet, ist just für denselben Tag aber auch die traditionelle Geburtstagsparade des Monarchen, "Trooping the Colour", angesetzt, wo Charles natürlich erwartet wird. Denn im Rahmen dieser Zeremonie verfolgt der Monarch traditionell zur Mittagszeit gemeinsam mit Familienmitgliedern etwa die feierlichen Flüge der Royal Air Force vom Balkon des Buckingham-Palastes aus. Obwohl die Beisetzung von Lady Pamela erst am Nachmittag stattfinden soll, bleibt ungewiss, ob der König beide Ereignisse wahrnehmen kann. Laut Hello! sei dies aber generell "nicht unmöglich". Trotzdem ist nach wie vor unklar, ob der 77-jährige Charles sich dazu entschließt, nach der anstrengenden Parade zusätzlich der Verabschiedung beizuwohnen. Andererseits: Am 6. Juni hatte Charles die Hochzeit seines Neffen Peter Phillips in Kemble besucht und war danach auch bei einem Pferderennen in Epsom anwesend. Es bleibt also abzuwarten, wie sich Charles diesmal entscheiden wird.