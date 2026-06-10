Warum Prinz William zur 2. Hochzeit von Cousin Peter Phillips kam, bei der 1. aber fehlte

In einem malerischen Dorf in der englischen Grafschaft Gloucestershire hat die britische Königsfamilie am Wochenende die Hochzeit des Neffen von König Charles III., Peter Phillips, und seiner Frau Harriet Sperling gefeiert. Der Sohn von Prinzessin Anne heiratete die Krankenschwester in einer privaten Zeremonie in der All Saints' Church in dem Dörfchen Kemble.

Der britische Monarch und seine Frau, Königin Camilla, wurden Medienberichten zufolge mit Jubel empfangen, als sie bei der Kirche eintrafen. Bilder zeigen, wie die beiden mit breitem Lächeln aus dem Auto steigen. Auch das Thronfolgerpaar, Prinz William und Prinzessin Kate, nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Das Königshaus hatte die Verlobung der beiden im Sommer 2025 bekanntgegeben. Phillips trägt nach einer frühen Entscheidung von Anne und deren erstem Ehemann Mark Phillips keinen royalen Titel.

Peter Phillips und Harriet Sperling, die fortan ebenso den Namen Phillips trägt, begannen ihre Beziehung laut BBC 2024. Der 48-Jährige trennte sich demnach vier Jahre zuvor von seiner ersten Frau, Autumn Kelly.

Kleiner Skandal

Phillips' erste Hochzeit war von Kritik am Verkauf exklusiver Fotorechte an ein Leute-Magazin überschattet. Er und Kelly hatten die Fotorechte nach Angaben britischer Medien für eine halbe Million Pfund an die Illustrierte Hello! veräußert. Zur privaten Hochzeitsfeier der königlichen Familie im Anschluss an die Trauung auf Schloss Windsor sollten damals nur Fotografen dieses Magazins zugelassen werden. Dass Phillips aus seiner Hochzeit Geld macht, nannten Kommentatoren "geschmacklos". In Hofkreisen sei zudem Sorge laut geworden, dass das Ansehen der inzwischen verstorbenen Königin Elizabeth II. durch die Bildervermarktung Schaden nehmen könnte, berichtete die Zeitung Daily Mail.