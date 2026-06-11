Palastinsider: In dieser Sache wurde klar, wie sehr sich Charles von Queen unterscheidet

Seit das britische Königshaus im Sommer 2025 die Verlobung des Neffen von König Charles III., Peter Phillips und Harriet Sperling bekanntgegeben hatte, warteten Royal-Fans auf den großen Tag. Dann war es soweit.

In einem malerischen Dorf in der englischen Grafschaft Gloucestershire hatte die britische Königsfamilie Anfang Juni die Hochzeit gefeiert. Der Sohn von Prinzessin Anne heiratete die Krankenschwester in einer privaten Zeremonie in der All Saints' Church in dem Dörfchen Kemble - in Anwesenheit des Königs.

"Für die verstorbene Königin stand immer die Pflicht an erster Stelle"

Dem früheren Palastbutler Grant Harrold zufolge machte Charles' Teilnahme an den Feierlichkeiten einen Unterschied zu seiner Mutter Queen Elizabeth II. deutlich. Charles habe seinen Neffen schon immer "verehrt", zitiert das Magazin Marie Claire den Adelskenner.

"Es war ein logistischer Albtraum, das zu bewerkstelligen, aber der König und sein Team hätten alles getan, um sicherzustellen, dass er bei der Zeremonie dabei sein konnte", so Harrold. Elizabeth sei vor allem für ihr Engagement im Zeichen der Krone bekannt gewesen - Marie Claire zufolge manchmal "auf Kosten ihrer Familie". Dass Charles dem Jawort von seinem Neffen und dessen Partnerin beiwohnte, sei "interessant, weil es zeigt, wie sehr sich der König von seiner Mutter unterscheidet".

"Für die verstorbene Königin stand immer die Pflicht an erster Stelle, die Familie erst danach", meint Harrold. "Sie verpasste viele Familienfeiern, da sie die Menschen bei offiziellen Terminen nicht im Stich lassen wollte. Der König ist in dieser Hinsicht jedoch etwas entspannter und möchte sicherstellen, dass er bei den großen Momenten im Leben seiner Familie dabei ist." Harrold: "Während für die Königin die Krone an erster Stelle stand und die Familie an zweiter Stelle, arbeitet der König wirklich hart daran, beides gleichberechtigt zu behandeln."

Der britische Monarch und seine Frau, Königin Camilla, wurden Medienberichten zufolge mit Jubel bei Phillips' Hochzeit empfangen, als sie bei der Kirche eintrafen. Bilder zeigen, wie die beiden mit breitem Lächeln aus dem Auto steigen. Auch das Thronfolgerpaar, Prinz William und Prinzessin Kate, nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Die Queen starb im September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands.