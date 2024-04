Kates Krebsdiagnose: Einschneidige Auswirkungen auf Beziehung zu William

Am 29. April feiern Prinz William und Prinzessin Kate ihr dreizehntes Hochzeitsjubiläum

Und während sie sich diesem Meilenstein nähern, wird den beiden wohl bewusst, dass ihre "unerschütterliche" Bindung nur noch stärker geworden ist.

William und Kate: Ihre Beziehung ist nun "unerschütterlich" Der Prinz und die Prinzessin von Wales sehen sich mit ihrer bislang größten Herausforderung konfrontiert – Kates vorbeugender Krebsbehandlung. Die gesundheitlichen Probleme der Prinzessin sollen die beiden einander aber nur noch näher gebracht haben, behauptet königliche Autor Robert Jobson.

Der Autor schreibt in seinem neuen Buch "Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen", das am 4. Juli erscheint: "Ihr bevorstehender Jahrestag ist nicht nur ein Beweis für ihre Liebe, sondern auch für ihre Einheit. Ich bin sicher, dass sie ihre Reise anerkennen werden. Sie wissen, dass ihre Stärke im Zusammensein liegt." Die Situation stellt William und Kate selbstverständlich vor eine schwere Herausforderung. "Es war für beide hart, nicht zuletzt als Eltern, da sie versuchen, das psychische Wohlergehen ihrer Kinder und die Schwere ihrer Diagnose in Einklang zu bringen", so Jobson, der findet, das Paar würde selbst diesen Schicksalsschlag mit Würde und Bravour meistern: "Die Höhen und Tiefen, die sie gemeinsam überstanden haben, haben ihre Bindung gefestigt, die nun unerschütterlich ist." William ist Kates "Fels in der Brandung" Bisher hieß es immer, es sei Kate, die sich positiv auf Prinz William auswirke und dem künftigen König eine wertvolle Stütze ist. Jetzt ist Kate aber mehr denn je auf die Stärke ihres Mannes angewiesen.

Die Prinzessin von Wales bekommt nicht nur Unterstützung von ihrer eigenen Familie, den Middletons. Auch Prinz William kümmert sich Quellen zufolge rührend um seine Frau. Um ihr nach ihrer Bauchoperation, der sie sich im Jänner unterzogen hat, beizustehen, hat sich der Thronfolger zuletzt auch mehrere Wochen freigenommen. "William war Catherines Fels in der Brandung", so der Adels-Experte gegenüber dem britischen Express. "Er ist die Konstante in ihrem Leben und sie ist sein Herzstück."

Die Prinzessin von Wales unterzieht sich aufgrund ihrer Krebserkrankung derzeit einer präventiven Chemotherapie. Dreieinhalb Wochen nach der Bekanntgabe der Krebserkrankung von Prinzessin Catherine ist Prinz William zu seinen offiziellen Pflichten zurückgekehrt. Am 18. April besuchte William in der Grafschaft Surrey die Organisation Surplus for Supper, die aussortierte Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Danach stand der Besuch eines Jugendzentrums in London auf seinem Programm, das regelmäßig von Surplus for Supper beliefert wird. Als eine Frau ihn bat, sich gut um Prinzessin Catherine zu kümmern, stellte William mit nur wenigen Worten klar, dass er seine Ehefrau nicht im Stich lassen wird. "Das werde ich tun, das werde ich", lautete Williams Versprechen.