Kates "bedeutender" Schritt jetzt "beruhigend" für Prinz William

Schritt für Schritt zurück in den Alltag: Erstmals seit dem Ende ihrer Chemotherapie hat Prinzessin Kate vor rund eineinhalb Wochen einen offiziellen Termin wahrgenommen. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William traf sich mit Mitarbeitern der Stiftung Royal Foundation Centre for Early Childhood, wie britische Medien unter Verweis auf den Terminkalender der Royal Family berichteten.

Kates "Weg zurück zum Gück"

Der britischen Adelsexpertin Jennie Bond zufolge hatte dieser erste Auftritt nach langer Zeit viel Symbolkraft. "Es sind kleine Schritte, die sie langsam und in ihrem eigenen Tempo macht. Ich denke, das ist Catherines Weg zurück zu Gesundheit, Glück und Arbeit. Obwohl es nur ein Treffen auf Schloss Windsor war, war es ein bedeutender Schritt", so Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin. "Dies war ein offizieller Termin, bei dem es um etwas ging, das als ihre große Herzensangelegenheit beschrieben wurde: die frühkindliche Entwicklung."

Auch ihre Familie dürfte aufgeatmet haben: "Es muss sehr beruhigend für William gewesen sein, zu wissen, dass es seiner Frau gut genug geht, um wieder die Arbeit zu machen, die ihr so am Herzen liegt. Dies ist ein weiterer Meilenstein auf Catherines langem Weg zur vollständigen Genesung." Es sei nun aber einiges anders, meint Bond. "Gefühle und Einstellungen ... ihre Lebensperspektiven haben sich verändert. Catherine wird nicht nur in Bezug auf ihre körperliche, sondern auch auf ihre geistige Gesundheit eine Menge zu verarbeiten haben, bevor sie sich wirklich wieder bereit fühlt, in Vollzeit zu arbeiten."