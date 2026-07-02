Kate zeigt in seltenem Moment, der von Kamera eingefangen wurde, „wahres Gesicht“

Sie gilt schon längst als perfektes Aushängeschild der britischen Königsfamilie. So gut hat sich die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton in den Jahren an Prinz Williams Seite in die Gepflogenheiten am britischen Hof eingelebt. Dabei hat die Princess of Wales nie ihre Nahbarkeit verloren. Privat gilt Kate außerdem als äußerst bodenständig - anstatt sich ständig bedienen zu lassen, erledigt die zukünftige Königin nach wie vor viele Alltagsangelegenheiten am liebsten selbst. Kate beim Wandern wie „Normalo“ - Royal-Fans beeindruckt Nun hat sich Kate von einer Seite in der Öffentlichkeit gezeigt, welche man nur selten zu sehen bekommt. Die britische Prinzessin hat kürzlich bei einer Aktion für an Krebs erkrankte Menschen die drei höchsten Berge Großbritanniens bestiegen (dazu mehr).

In einem seltenen Moment, der bei ihrer Wandertour vor der Kamera festgehalten wurde, habe sie ihr „wahres Gesicht“ gezeigt und dabei eine ungewöhnliche Seite von sich offenbart, schreibt Mirror. Konkret geht es um ein Video, das auf X viral ging und die Prinzessin dabei zeigt, wie sie scheinbar alleine einen Berg hinaufsteigt und dabei mehreren Wanderern begegnet. Obwohl sie offensichtlich von jemandem entdeckt und gefilmt wurde, schienen andere ihre Anwesenheit gar nicht bemerkt zu haben. Was von Social-Media-Usern mit Catherines unprätentiöser Art in Zusammenhang gebracht wird. Kate trug - gar nicht königlich - Wanderkleidung, Rucksack und Baseballkappe. Zielstrebig marschierte sie an Wanderern vorbei, die ihr auf der Route entgegen kamen.