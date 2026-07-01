Wie britische Medien berichten, waren auch der Ex-Prinz der Herzog und die Herzogin von Edinburgh bei dem Kutschen-Wettbewerb anwesend.

Sein erster Auftritt seit seinem Umzug nach Sandringham sorgt daher für Aufsehen. Nicht zuletzt, weil der in Ungnade gefallene Ex-Royal offenbar die Sandringham Horse Driving Trials besuchte, an denen auch zwei ranghohe Royals teilnahmen.

Andrew Mountbatten-Windsor verlässt sein neues Zuhause auf dem Anwesen Sandringham eigentlich nur selten. In der Öffentlichkeit wird er meist nur beim Spaziergang mit seinen Hunden in der Nähe seines Anwesens gesichtet. Seit er aufgrund seiner Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skandal seinen Herzogs- und Prinzentitel ablegen und aus der Royal Lodge ausziehen musste, ließ er sich nicht mehr bei öffentlichen Anlässen blicken.

Andrew wurde am Sonntag bei dem Pferdesport-Event auf dem königlichen Anwesen in Norfolk gesehen – unweit seines neuen Wohnsitzes, der Marsh Farm. Wie Mirror berichtet, wurde er dabei gesichtet, wie er mit seinem Land Rover Defender die Veranstaltung verließ, bei der Bruder Prinz Edward seine Frau Sophie, die an dem Wettbewerb teilnahm, angefeuerte.

Bei diesem Wettbewerb werden die Fähigkeiten von Fahrer, Stallbursche und Passagieren unter Beweis gestellt.

Es heißt, dass auch Andrew der Herzogin von Edinburgh bei ihrer Teilnahme an der Kutschen-Challenge zugesehen habe. An Edwards Seite zeigte er sich dabei nicht offiziell. Der Ex-Prinz soll das Geschehen in einem abgelegenen Bereich abseits der Hauptarena verfolgt haben.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber der Sun: „Andrew schlich sich hinein und wieder hinaus und wollte ganz offensichtlich nicht gesehen werden. Ich sah Andrew aber um 10.30 Uhr das Gelände verlassen, kurz nachdem Sophie ihre Runde beendet hatte. Kurz darauf sah ich Edward lächelnd zu seinem Auto gehen.“

Auftritt sorgt für Diskussionen

Dass Andrew an der Veranstaltung teilnahm, sorgt in Großbritannien für Kopfschütteln. So fragt etwa das britische Hello!-Magazin: „Ist es ratsam, dass Prinz Edward sich öffentlich mit Andrew zeigt?“

Über Prinzessin Anne und Prinz Edward heißt es, dass sie trotz des offiziellen Ausschlusses weiterhin Kontakt zu ihrem Bruder Andrew halten. Berichtet wurde auch, dass sie die Sanktionen des Königshaus gegen den ehemaligen Herzog für ungerechtfertigt halten sollen. Angeblich war vor allem Anne besorgt über den Entzug von Andrews Prinzentitel. Sie soll Charles“ Durchgreifen offen kritisiert haben. „Anne hat sich sehr offen gegenüber dem König und William über Andrews Behandlung geäußert“, verriet eine Quelle der Daily Mail zu Beginn dieses Jahres (dazu mehr).