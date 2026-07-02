Fluchtversuch von Charlène? Was sich vor Hochzeit mit Albert wirklich abspielte

Seit 15 Jahren sind Fürstin Charlène von Monaco und Fürst Albert II. inzwischen schon verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder – auch wenn an der Echtheit ihrer Liebe lange gezweifelt wurde. Der Grund: Am Tag ihrer Hochzeit vergoss Charlène bittere Tränen. Damals wurde spekuliert, dass die ehemalige Profischwimmerin kalte Füße bekommen hätte und vor der Trauung einen Fluchtversuch unternommen haben soll, der vereitelt wurde. Böse Zungen unkten sogar, dass die Fürstin zur Hochzeit vertraglich verpflichtet worden war. Diese Woche feierte das Ehepaar seinen Hochzeitstag. Am 1. Juli 2011 hatte Fürst Albert II. die bürgerliche Charlène standesamtlich geheiratet. Am Tag darauf fand die kirchliche Trauung des Paares statt, das im Dezember 2014 Zwillinge bekommen hat.

Wollte Charlène vor Hochzeit mit Albert flüchten? Sieben Jahre später äußerte sich Charlène erstmals zu den Gerüchten – allerdings nicht in einem Interview. In einem Buch, das der Fürstenpalast anlässlich Alberts 60. Geburtstags veröffentlicht hat, nahm die heute 48-Jährige zu den Spekulationen Stellung. „Auf einmal gab es diese Gerüchte. Es wurde gesagt, dass ich versucht hätte wegzulaufen – wegzulaufen, aber wohin? Auf die andere Seite des Mondes?“, scherzte die gebürtige Südafrikanerin in der Biografie „Albert II de Monaco, l'homme et le prince“ („Der Mann und der Prinz“) – und erklärt, in ihrer Ehe sehr glücklich zu sein.