Auftritt wider Willen? Williams Körpersprache bei historischem Event befeuert Spekulationen
Prinzessin Kate und Prinz William nahmen am Mittwoch, dem 25. März, an einem historischen Ereignis teil, um die Amtseinweihung der neuen Erzbischöfin von Canterbury Dame Sarah Mullally mitzuerleben. Dieser Moment markiert das erste Mal in der 1.400-jährigen Geschichte der Kirche von England, dass eine Frau die Kirche leitet.
Der Prinz von Wales vertrat seinen Vater, König Charles III., bei der Veranstaltung.
William überließ Kate bei historischem Ereignis die Bühne
Seinem weitgehend angespannten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, den er bei dem Auftritt an den Tag legte, wirkte es aber nicht so, als wäre dem Thronfolger wirklich danach gewesen, Charles' Job zu übernehmen und sich der medialen Aufmerksamkeit auszusetzen, die derzeit aufgrund des Epstein-Skandals um Andrew das Königshaus umgibt.
Auch Catherine zeigte sich mit auffällig ernster Miene - auch wenn sie den Großteil des obligatorischen Smalltalks zu übernehmen schien, der bei Anlässen wie diesen für Mitglieder des Königshauses auf dem Programm steht.
Modisch präsentierte sich die zukünftige in der Kathedrale von Canterbury zur Amtseinführung der neuen Erzbischöfin souverän in einem grauen Ensemble und trotzte gekonnt dem Wind. Ihren Hut musste sie zuweilen aber festhalten, damit dieser nicht weggeweht wurde.
Prinz William hatte offenbar keine Probleme damit, seiner Frau die Bühne zu überlassen und sich diskret eher im Hintergrund zu halten. Diese dankte es ihm mit einem verliebten Blick, den sie ihrem Ehemann laut Hello! in einem scheinbar unbemerkten Moment in der Kirche zuwarf.
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