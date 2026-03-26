Auftritt wider Willen? Williams Körpersprache bei historischem Event befeuert Spekulationen

Prinzessin Kate und Prinz William nahmen am Mittwoch, dem 25. März, an einem historischen Ereignis teil, um die Amtseinweihung der neuen Erzbischöfin von Canterbury Dame Sarah Mullally mitzuerleben. Dieser Moment markiert das erste Mal in der 1.400-jährigen Geschichte der Kirche von England, dass eine Frau die Kirche leitet.

Der Prinz von Wales vertrat seinen Vater, König Charles III., bei der Veranstaltung.

William überließ Kate bei historischem Ereignis die Bühne

Seinem weitgehend angespannten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, den er bei dem Auftritt an den Tag legte, wirkte es aber nicht so, als wäre dem Thronfolger wirklich danach gewesen, Charles' Job zu übernehmen und sich der medialen Aufmerksamkeit auszusetzen, die derzeit aufgrund des Epstein-Skandals um Andrew das Königshaus umgibt.