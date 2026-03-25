Prinzessin Kates langjährige Wegbegleiterin Natasha Archer wagt Neustart

Prinzessin Kates langjährige Mitarbeiterin Natasha Archer wagt einen Neustart. "Coming soon" - also etwa: "In Kürze" - liest man auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. Dazu das Datum 2. April 2026. Rund 10.400 Menschen folgen Archer auf der Plattform. Weitere Informationen sind auch ihrer Website noch nicht zu entnehmen. Nur so viel: Archer ist künftig als Creative Consultant tätig.

Die Times und das People-Magazin hatten im Juli berichtet, dass Archer, eine von Kates persönlichen Assistentinnen, nach 15 Jahren an der Seite der Prinzessin angekündigt haben soll, sich beruflich verändern zu wollen. Dazu schrieb die Times: "Als 'unschätzbar wertvoll' für Kates privaten Haushalt angesehen, wird Archer zugeschrieben, der Prinzessin dabei geholfen zu haben, traditionelle Eleganz mit moderner Mode zu verbinden." Jahrelang an Kates Seite Archer war in den vergangenen Jahren immer wieder an der Seite der Prinzessin zu sehen. Ein Beispiel: Als Kate nach ihrer Krebsoperation im Jänner 2024 aus dem Krankenhaus entlassen wurde, gab es von der Abfahrt keine Bilder von der Prinzessin - aber welche von einem von Archer gesteuerten Auto an der Klinik.