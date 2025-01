"Jahr des Resets": Was Prinzessin Kate vor Rückkehr ins Rampenlicht zuerst angeht

Die britische Prinzessin Kate hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Sie kündigte auch eine schrittweise Rückkehr zu ihren öffentlichen Aufgaben an.

Kate dürfte erstmal hinter den Kulissen arbeiten

"Ich denke, jeder hofft dass 2025 jeder hofft, dass es ein Jahr des Neuanfangs, des Resets sein wird", sagt Hardman im Gespräch mit der Zeitschrift Marie Claire. Man werde im Palast da anknüpfen, wo man 2023 aufgehört habe, so der Adelsexperte.

Trotzdem werde sich Kate weiter auf ihre Gesundheit konzentrieren. "Ich denke (...) wir werden viel mehr öffentliche Auftritte von ihr sehen, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass sie wieder das Niveau von 2023 erreicht", meint Hardman weiter. Auch wenn sich Kate nicht so oft in der Öffentlichkeit zeige, nehme die Organisation ihrer Aufgaben hinter den Kulissen zu. Kate ist Schirmherrin von mehreren Organisationen und engagiert sich besonders stark für Kinder.

"Für jede Stunde, die sie vor der Kamera verbringt, um Hände zu schütteln, muss man wahrscheinlich vier oder fünf Stunden Vorbereitungszeit, Arbeit, Memos, Briefings und all diese Dinge einberechnen. Ich denke also, dass es hinter den Kulissen wieder langsam wieder wie gewohnt zugehen wird, lange bevor die öffentlichen Dinge wieder richtig losgehen", so Hardman über Kates Rückkehr ins Rampenlicht zu Marie Claire.

Mitte Jänner 2024 hatte sie sich einer Operation im Bauchraum unterziehen lassen. Fast zwei Wochen verbrachte sie daraufhin im Krankenhaus. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose. Bald darauf begann sie mit einer Chemotherapie.