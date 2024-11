Hochzeit von Kate und William löste bei ranghohem Royal "großes Bedauern" aus

Sarah Ferguson: Emotionale Worte über Williams und Kates Hochzeit

Es war ein Spektakel wie aus einem Märchen, aber bei "Fergie", deren eigene Ehe in einem Skandal und einer Scheidung endete, löste es ein Gefühl "großen Bedauerns" aus, als sie sich an ihre eigene Zeit als junge Braut erinnerte. "Ich war diese Braut und mit 25 Jahren stand ich vor dem Altar der Westminster Abbey", erinnerte sich Fergie in der US-Fernsehsendung "The Daily".

Im Rückblick darauf, wie sich ihr Leben in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, sagte Ferguson: "Wenn ich dieser 24-Jährigen - mit allem, was ich jetzt weiß - etwas sagen könnte, wäre es: 'Weißt du was? Ich bleibe. Ich bleibe bei dir. Du musst nicht herumlaufen und versuchen, alle davon zu überzeugen, dich zu lieben. Ich liebe dich. Also liebe ich mich."

Sie würde zu ihrem jüngeren Ich sagen: "Du hast mich. Hör mir zu. Ich werde dich führen. Höre auf deine Instinkte, Sarah, und sei dir deines Verhaltens bewusst und wie viel Glück du hast. Du hast die Welt. Du hast den schönsten Prinzen. Dir liegt die Welt zu Füßen."