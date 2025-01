Harry und Prinz Andrew von Palastmitarbeitern mit bösen Spitznamen verspottet

Sowohl Prinz Andrew als auch Prinz Harry sind von ihren royalen Pflichten zurückgetreten. Harry freiwillig, um mit seiner Ehefrau Meghan einen unabhängigen Neustart in den USA zu wagen. Andrew musste sich aufgrund seiner Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skandal vom königlichen Parkett zurückziehen.

Doch nicht nur Andrew ist in Ungnade gefallen. Auch Harry hat sich mit dem sogenannten "Megxit" bei der Royal Family unbeliebt gemacht. Nachdem er und Meghan ihr zerrüttetes Verhältnis zu seinen britischen Verwandten in der Öffentlichkeit breitgetreten hatten, gilt die Beziehung zu seinem Vater Charles III. und seinem Bruder Prinz William als zerbrochen.

Harry und Andrew als "Dukes of Hazard" bezeichnet

Kurz: Es ist kein Geheimnis, dass sowohl Prinz Harry als auch Prinz Andrew ein angespanntes Verhältnis zum Rest der königlichen Familie haben.

Was vielleicht aber nicht alle wissen - der Herzog von Sussex und der Herzog von York sollen nach jahrelangen Kontroversen von Mitarbeitern des Buckingham Palace obendrein den gleichen vernichtenden Spitznamen erhalten haben.

Laut Kate Mansey, der königlichen Korrespondentin der Times, sind Harry und sein Onkel Andrew bei den königlichen Höflingen unbeliebt. "Ich habe Ende letzten Jahres eine Art Zusammenfassung im Times-Magazin gemacht, in der ein paar Leute ihn und Harry mir gegenüber tatsächlich als die 'Dukes of Hazard' erwähnten", enthüllte Mansey in der Sendung "The Royals with Roya and Kate".