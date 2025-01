Brände in L.A.: Harrys und Meghans "Krisenmodus-Plan" für Archie und Lilibet

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan haben sich letzte Woche mit Betroffenen der Brände in Kalifornien getroffen. In Aufnahmen des US-Senders Fox 11 waren die beiden auf einem Konferenzgelände in Pasadena nahe Los Angeles zu sehen. Sie unterhielten sich dort mit Menschen, die vor den Flammen aus ihren Häusern fliehen mussten, sowie mit Helfern und Helferinnen. Immer wieder war zu sehen, wie die Royals einzelne Menschen tröstend in den Arm nahmen.