Harry nach Charles-Visite im Wert gestiegen: Sechsstelliges Gehalt für keinen ganzen Tag Arbeit

War in der Vergangenheit immer wieder spekuliert worden, die Ausgaben des Ehepaares könnten ihr Einkommen übertreffen, scheint es mittlerweile so, als hätte Harry nach der Veröffentlichung seiner Memoiren "Spare" Anfang es vergangenen Jahres keine Probleme damit, die finanzielle Sicherheit seiner Familie zu sichern.

Kurz nach seinem Besuch in England legte Prinz Harry bei der NFL Honors-Zeremonie 2024 in Las Vegas einen Überraschungs-Auftritt hin, als er die Bühne betrat, um den Walter Payton Man of the Year Award zu überreichen.

PR-Expertin Mayah Riaz geht davon aus, dass Harry für den Job als Moderator viel Geld mit nach Hause genommen hat. In einem exklusiven Gespräch mit The Mirror sagte sie: "Prinz Harry dürfte für die Überreichung einer Auszeichnung bei der NFL-Ehrenzeremonie 2024 einen fast sechsstelligen Betrag erhalten haben."

"Der Grund dafür ist, dass es weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat", so Riaz. Die PR-Expertin geht davon aus, dass Harrys Auftritt bei der NFL-Ehrenzeremonie nach seinem kurzen Besuch in Großbritannien noch mehr Aufmerksamkeit erregt hat, als dies ohne England-Visite der Fall gewesen wäre: "Das würde jederzeit der Fall sein, aber umso mehr, als er aus London zurückgeflogen war, nachdem er seinen Vater am Tag zuvor gesehen hatte."

Harry bei NFL Honors-Zeremonie zu Scherzen aufgelegt

Während seiner Rede beschloss Harry, seinen Vater nicht zu erwähnen. Stattdessen erlaubte sich der Herzog von Sussex Scherze über Großbritannien. "Ich liebe es wirklich, wie ihr uns Rugby gestohlen habt", scherzte Harry, bevor er über die kleinen Unterschiede zwischen American Football und Rugby sprach.

Anschließend begrüßte der Herzog von Sussex den amerikanischen American-Football-Spieler Cameron Heyward auf der Bühne, um diesem die Auszeichnung zu überreichen. "Alles, was ihr auf und neben dem Spielfeld leistet, ist wirklich bemerkenswert. Ihr seid Vorbilder für Millionen von Menschen, was eure Art angeht und was ihr etwas zurückgibt", sagte Harry.

Heyward schien über Harrys Anwesenheit überrascht zu sein und stammelte: "Mann, Prinz, verdammter Harry. Mann, ich stehe unter Schock. Das ist Prinz Harry."