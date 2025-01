Madeleine lebte seit Sommer 2018 mit ihrer Familie in Florida in den USA. Zuvor wohnten sie und ihr Mann einige Zeit in London. Madeleine hatte von Florida aus weiterhin für die World Childhood Foundation gearbeitet. Im Juni 2024 wurde bekannt, dass die Familie nach etlichen Verzögerungen nach Schweden zurückgekehrt ist .

"Die Tage können so unterschiedlich aussehen", fügte die 42-Jährige über den Neustart in ihrer Heimat hinzu. Es sei ein "alltägliches Puzzle."

"Kinder zur Schule bringen, Rucksäcke packen, Arbeitsaufgaben erledigen", so die Prinzessin über ihre täglichen Verpflichtungen, die sich schön langsam aber einzupendeln scheinen: "Ich bin froh, dass es den Kindern hier zu Hause so gut geht, denn es war eine große Umstellung, hierherzuziehen."

Und dies nicht nur für ihre Kinder. Auch Madeleine selbst muss sich in ihre neue Rolle wohl erst einfinden.

"Es ist eine andere Prinzessin, die nach Schweden zurückgekommen ist, in vielerlei Hinsicht", gestand sie. "Natürlich verändert man sich sehr. Allein die Tatsache, dass ich Mutter geworden bin, hat mich wohl mehr beeinflusst als die Tatsache, dass ich im Ausland war."

"Ich komme also etwas älter und weiser nach Schweden zurück, hoffe ich", fügte Madeleine hinzu.

Madeleines berufliche Zukunft in Schweden

Auch auf ihr Arbeit für die "World Childhood Foundation" hat die Übersiedelung nach Europa Auswirkungen. Bereits seit ihrem Umzug nach New York im Mai 2010 arbeitet Madeleine bei der von ihrer Mutter gegründeten Organisation mit. Inzwischen scheint sich die Prinzessin darauf vorzubereiten, Königin Silvia als Vorstand zu beerben.

Auch wenn diese den Vorstandplatz nicht in naher Zukunft abgeben wird, betont die Generalsekretärin der "World Childhood Foundation" Paula Guillet de Monthoux: "An dem Tag, an dem die Königin sich entscheidet, zurückzutreten – ein Tag, den wir noch nicht am Horizont sehen – an diesem Tag wird die Prinzessin das Amt übernehmen."

Madeleines Umzug nach Schweden sei "eine Komponente" ihrer Vorbereitungen für diese Aufgabe gewesen.