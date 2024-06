Umzug nach Schweden: Prinzessin Madeleine ohne Ehemann gelandet

Prinzessin Madeleine und ihre Familie sind offiziell in Stockholm angekommen und ziehen zurück nach Schweden.

Madeleine ging neben ihrem jüngsten Kind, der sechsjährigen Prinzessin Adrienne her. Zwei Mitarbeiter waren Madeleine beim Gepäck behilflich.

Die Prinzessin hatte ursprünglich geplant, im letzten Sommer in ihre Heimat zurückzuziehen, doch der Umzug wurde verschoben, um der Familie mehr Zeit zu geben, sich auf den Umzug vorzubereiten.

Die Direktorin der Informations- und Presseabteilung des schwedischen Königshofs, Margareta Thorgren sagte der Zeitung Expressen , dass die Familie "in Etappen" kommen werde, da es für die Familie ein so großer Umzug von Florida nach Stockholm sei.

Was Fragen aufwirft, ist der Umstand, dass Madeleines Ehemann, Christopher O'Neill , seine Frau und seine Kinder nicht auf dem Economy-Flug begleitete.

Prinzessin Madeleine von Schweden wurde am 10. Juni 42. Jahre alt. Der Palast gratulierte der Prinzessin mit einem bisher ungesehenen offiziellen Foto von Madeleine und ihrer Familie zum Geburtstag. Madeleine ist auf dem auf Instagram geteilten Bild mit ihrem Ehemann und ihren drei gemeinsamen Kindern zu sehen. Der Palast betonte in dem Posting eindrücklich, dass Madeleine vorhat, schon bald nach Schweden zurückzukehren. "Prinzessin Madeleine und ihre Familie ziehen nun nach Schweden. Nach mehreren Jahren im Ausland haben die Prinzessin und Herr Christopher O'Neill beschlossen, dass die Familie vorerst in Stockholm leben wird", hieß es.