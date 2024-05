Freunde von Prinzessin Kate: Wann sie zurückkommen könnte und was jetzt zählt

Prinzessin Kate hat nach Bekanntmachung ihrer Krebsdiagnose viel Zuspruch aus der ganzen Welt bekommen - gleichzeitig mehren sich die Stimmen, nun ihre Privatsphäre zu wahren. Politiker aus mehreren Staaten übermittelten Genesungswünsche an die Schwiegertochter des britischen Königs Charles III. , darunter waren US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron .

Es gehe seiner Frau gut, verriet Prinz William kürzlich am Rande eines Auftritts und blieb dabei zurückhaltend. Kate werde so schnell aber nicht wieder im Zeichen der Krone arbeiten, berichten britische Medien jetzt.

Kate: Rückkehr nicht vor Herbst?

In einer Palast-Mitteilung hatte es kürzlich geheißen, dass die künftige Königin erst dann wieder arbeiten werde, wenn ihr Ärzteteam ihr "grünes Licht" gebe. Kate konzentriere sich weiter darauf, "gesund zu werden", schreibt die Boulevardzeitung Daily Mail unter Berufung auf Kate nahestehende Personen. "Freunde, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, vermuten, dass wir Catherine nicht vor dem Herbst wiedersehen werden - und nur dann, wenn sie sich vollständig erholt hat", berichtet der Royal-Kommentator Richard Eden in der Mail.