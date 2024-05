Designerin der Prinzessin: Kate und William gehen "durch die Hölle"

Williams und Kates Tochter Prinzessin Charlotte habe dem Bericht zufolge auf dem am britischen Muttertag veröffentlichten Foto einen Rock ihres Kindermodenlabels getragen. Williams und Kates ältestes Kind, Prinz George , sei 2014 der Erste gewesen, der eines von Arrietas Designs anhatte. "Ich befand mich in einem Supermarkt, als ich merkte, dass Prinz George meine Entwürfe trägt. Ich sah das Bild von ihm auf dem Cover des Hello!-Magazins. Das war ein großer Moment, denn sie waren auf uns zu gegangen, aber man weiß nie, ob die Sachen dann tatsächlich tragen werden", so die Designerin.

Die 42-jährige Kate hatte in dem emotionalen Video, mit dem sie ihrer Erkrankung öffentlich machte, gesagt, sie unterziehe sich nun einer prophylaktischen Chemotherapie und bitte darum, ihr bis zum Abschluss ihrer Behandlung Zeit zu geben und ihre Privatsphäre zu respektieren. William hatte bereits nach dem Krankenhausaufenthalt seiner Frau seine Auftritte deutlich zurückgefahren.

Dreieinhalb Wochen nach der Bekanntgabe der Diagnose seiner Frau war Prinz William Mitte April zu seinen offiziellen Pflichten zurückgekehrt. Der 41 Jahre alte Kronprinz besuchte in der Grafschaft Surrey die Organisation Surplus for Supper, die aussortierte Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Danach stand der Besuch eines Jugendzentrums in London auf seinem Programm, das regelmäßig von Surplus for Supper beliefert wird.