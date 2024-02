Freund von König Charles über "eines der schwierigsten Dinge" nach Krebsdiagnose

In den nächsten Wochen dürfe es weiterhin ruhig um König Charles bleiben. Während seiner jüngsten Behandlung im Krankenhaus wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung war ein weiteres Problem aufgefallen, hieß es in einer Palast-Mitteilung.

"Der Kerl ist wunderbar. Er macht fantastische Texte, und er hat diese wunderbare lässige und raue Stimme", sagte Charles bereits 2006 in einem Interview des britischen Fernsehsenders ITV. Cohen ist vor allem für melancholische Songs wie "Suzanne" oder "So long, Marianne" bekannt. Seine größten Erfolge hatte er allerdings bereits Ende der 60er, Anfang der 70er-Jahre.

Ein Freund des Königs verriet der britischen Zeitung Mirror: "Die Langeweile wird eines der schwierigsten Dinge für ihn sein." Ein weiterer namentlich nicht genannter Insider vermutet, dass Charles sich nun Zeit für seine Hobbys nehmen könnte. Laut Mirror zähle dazu der Genuss der Musik des kanadischen Songwriters Leonard Cohen . Insbesondere des Lied "Take This Waltz" bewege den König.

Sechs Tage nach Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose hatte sich Charles am Sonntag bei einem Kirchenbesuch lächelnd in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit seiner Frau, Königin Camilla, kam der britische Monarch zu einem Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Dabei trug er einen braunen Mantel und hielt einen Regenschirm in der Hand, während er Schaulustigen kurz zuwinkte.

Zuvor hatte sich Charles am Samstagabend erstmals seit seiner Krebsdiagnose direkt an die Öffentlichkeit gewandt und sich dabei für die Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankt. Um welche Art von Krebs es sich genau handelt, teilte der Palast bislang nicht mit.