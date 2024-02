Die Sturmfeste: Wie Queen Camilla jetzt durch die Krise führt

Camillas Worte schienen wohlüberlegt. Die Krebsdiagnose ihres Mannes König Charles III. war erst wenige Tage bekannt, da besuchte die Königin die südenglische Stadt Salisbury. Der Auftritt wirkte, als wollten die britischen Royals die Welt wissen lassen, dass auch in diesen Zeiten Verlass ist auf ihre Monarchie.

Als ein Gesprächspartner sein Mitgefühl ausdrückte, führte Camilla ihre Hände vor dem Körper zusammen und antwortete fast im gleichen Moment, ohne dass danach gefragt worden wäre: "Also, es geht ihm den Umständen entsprechend extrem gut."

Ein ähnliches Bild wollte das Paar offenbar auch am Sonntag vermitteln, als es zu einem Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk eintraf. Charles lächelte und winkte, während Camilla dicht an seiner Seite und streckenweise fast im Gleichschritt neben ihm her spazierte.

© APA/AFP/JUSTIN TALLIS Charles uns Camilla in der ostenglischen Grafschaft Norfolk

Camillas schwieriger Start Während sich Charles (75) in nächster Zeit seinen Behandlungen unterzieht, soll Camilla (76) weiter öffentliche Termine wahrnehmen. Mit ihr kommt nun der Frau eine wichtige Rolle zu, von der manche glaubten, sie sollte niemals Königin werden. "Die Idee, dass Camilla eine so prominente Rolle im britischen Leben spielen würde, wäre vor zwei Jahrzehnten noch undenkbar gewesen", meinte Autorin Kate Mansey in der Zeitung Times. Und die BBC schrieb mal über Camilla, nur wenige Frauen seien in der Öffentlichkeit so gekreuzigt worden wie Camilla Parker Bowles.

Etliche hatten ihr eine Mitschuld daran gegeben, dass Charles' Ehe mit Prinzessin Diana in die Brüche gegangen war. 1995 sagte Diana in einem Fernsehinterview: "Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng." Charles und Camilla aber kannten sich schon, bevor sie andere Partner heirateten. Nach Charles' Scheidung dauerte es noch, bis sich die beiden öffentlich als Liebespaar zeigten. Der erste gemeinsame Auftritt liegt heute 25 Jahre zurück. Am 28. Jänner 1999 verließen Charles und Camilla gemeinsam eine Feier im Londoner Hotel Ritz. Eine Aktion, die - wenn man Medienberichten glaubt - aufwendig geplant war. 2005 heirateten die beiden, im vergangenen Jahr wurde Camilla an Charles' Seite gekrönt. Die beiden kennen einander schon ein halbes Jahrhundert. "Sie ist eine große Stütze" Nach Einschätzung von Beobachtern ist Camilla eine wichtige Hilfe in Charles' Leben. "Sie ist in vielerlei Hinsicht eine große Stütze für ihren Ehemann", sagte Joe Little von der Zeitschrift Majesty. Man habe gesehen, dass sie die Stellung halte, während er sich auf dem Landsitz in Sandringham erholt.