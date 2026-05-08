Finanzieller Engpass: Harrys einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, schwindet

Es war unter anderem der Wunsch nach finanzieller Freiheit, der Prinz Harry und Herzogin Meghan dazu veranlasste, 2020 aus dem Königshaus zurückzutreten und in die USA auszuwandern. Eine Reihe beruflicher Fehlschläge dürfte jedoch Folgen für das Ehepaar haben. Harry und Meghan: Kein Geld mehr für Personal? Obwohl der Herzog und die Herzogin von Sussex laut Celebrity Net Worth auf ein gemeinsames Vermögen von rund 60 Millionen US-Dollar zurückgreifen können, könnten ihre Ausgaben ihnen eines Tages finanziell zum Verhängnis werden. Das Paar hat seinen aufwändigen Lebensstil trotz Ausstiegs aus dem engeren Kreis der britischen Royals aufrecht erhalten.

Jüngsten Gerüchten aus dem Montecito-Umfeld zufolge müsse das Paar seine Ausgaben inzwischen aber erheblich einschränken. Das habe zur Folge, dass sie auch auf einen Großteil des Personals verzichten müssen, das sie bisher gewohnt waren. So soll Zahl ihrer Vollzeitbeschäftigten angeblich von sechzehn auf nur noch fünf gesunken sein. Auch als sich Meghan und Harry 2025 von Teilen ihres PR-Teams trennten, hieß es, dies sei passiert, "um Geld zu sparen".

"Eine wirklich erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, wie viele Millionen Pfund er [Anmerkung: Harry] von seiner Mutter geerbt hat und wie viel Geld ihm die Queen Mum zu seinem 21. Geburtstag steuerfrei zukommen ließ – ganz zu schweigen von den satten sieben Millionen Pfund, die sie ihm zu seinem 40. Geburtstag vor knapp zwei Jahren schenkte", kommentiert der Express die kolportierte finanzielle Schieflage im Hause Sussex. Meghan und Harry "unglücklich" über Sparmaßnahmen Das Ehepaar hatte zwar millionenschwere Verträge mit Netflix und Verlagen unterzeichnet, doch Harry wurde nach seinem Umzug nach Kalifornien von der finanziellen Unterstützung seines Vaters Charles abgeschnitten.